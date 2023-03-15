США предприняли меры, чтобы сбитый дрон не попал в чужие руки, - Белый дом

Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, не попал в чужие руки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ", - заявил Кирби.

Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.

Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять кожух двигателя внутреннего сгорания.