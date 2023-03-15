США предприняли меры, чтобы сбитый дрон не попал в чужие руки, - Белый дом
Соединенные Штаты предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, не попал в чужие руки.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы предприняли определенные меры, чтобы Reaper никому не достался. Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то кроме нас до него имел доступ", - заявил Кирби.
Ранее представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что потерпевший крушение беспилотник не оказался в руках российских военных.
Ранее в российских СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии со дна некоторых обломков упавшего дрона. В частности, утверждается, что удалось поднять кожух двигателя внутреннего сгорания.
Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27.
Позже стало известно, что об инциденте уже проинформировали президента США Джо Байдена.
Также Кирби заявил, что США не будут прекращать полеты над Черным морем после столкновения российского истребителя и американского беспилотника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.