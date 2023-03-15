CBS проиллюстрировало момент столкновения российского истребителя с американским дроном (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Отметим, что вчера утром два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона разведки ВВС США, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Russian fighter jet продюсер пропеллера США surveillance drone в international airspace, тягнучи его к crash в Black Sea, Pentagon said Tuesday. President Biden был брошен и российский инспектор был свяжён к государственному департаменту. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 марта, 2023

Один из российских самолетов Су-27 попал в пропеллер MQ-9. Кроме того, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на дрон и пролетали перед ним.

Добавим, что столкновение российского самолета американским беспилотником, который не нес вооружение, произошло в 120 километрах от Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.