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CBS проиллюстрировало момент столкновения российского истребителя с американским дроном (видео)

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Среда 15 марта 2023 08:46
CBS проиллюстрировало момент столкновения российского истребителя с американским дроном (видео) Фото: CBS проиллюстрировало момент столкновения российского истребителя с американским дроном (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Журналисты проиллюстрировали момент столкновения российского истребителя Су-27 с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Отметим, что вчера утром два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона разведки ВВС США, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Один из российских самолетов Су-27 попал в пропеллер MQ-9. Кроме того, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на дрон и пролетали перед ним.

Добавим, что столкновение российского самолета американским беспилотником, который не нес вооружение, произошло в 120 километрах от Крыма.

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