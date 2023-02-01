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Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар

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Среда 01 февраля 2023 01:20
Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар Фото: Американский концерн предложил Украине купить дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар (twitter.com/muzinbot)
Автор: Олег Васкив

Американский производитель оружия предлагает правительству Украины приобрести два боевых дрона MQ-9 Reaper за символическую сумму в один доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом концерн намерен помочь украинским военным отразить новое большое наступление России.

Предложение будет включать также наземную станцию управления для управления БПЛА почти в любом месте.

"Однако соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку и около 8 миллионов долларов каждый год на техническое обслуживание", - объясняет WSJ.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи, в него могут войти дальнобойные ракеты.

К слову, в конце февраля планируется объявить еще один крупный пакет военной помощи нашей стране.

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Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
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