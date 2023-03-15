Посол РФ заявил, что американским самолетам "нечего делать вблизи российской границы"

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитием американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами, и что якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Дипломат в беседе с журналистами после вызова в Госдепартамент США из-за ситуации с беспилотником спросил у представителей СМИ, какая бы была реакция США, если бы такой БПЛА "внезапно появился рядом с Нью-Йорком или Сан-Франциско".

"Вы можете себе представить реакцию прессы США, Пентагона на этот беспилотник? Что это был за беспилотник? Подумайте об этом, прежде чем вызывать меня в Госдеп. Боевая нагрузка 1700 кг", - сказал Антонов.

По его словам, Минобороны любой страны якобы могло бы подобным образом отреагировать "на угрозу появления такой опасности вдоль своих границ".

Посол РФ заявил, что "на наш взгляд, американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Также российский дипломат высказал мнение, что действия российских пилотов были профессиональные, и "никаких контактов не было, наши истребители не применяли никакого оружия".

"Российская Федерация не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматичных отношениях с США в интересах как российского, так и американского народа", - уверяет Антонов.