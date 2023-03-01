Лавров выдвинул Турции условие продления зернового соглашения

Россия согласится на продление зерновой инициативы только при учете интересов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергй Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились сегодня на полях саммита G20.

В частности, стороны обсудили перспективы реализации зерновой инициативы. Лавров отметил, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Лавров и Чавушоглу также обсудили российско-турецкие отношения и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление "зернового соглашения" будет "нецелесообразным", если с РФ не будут сняты санкции, влияющие на сельскохозяйственный экспорт.

Кроме того, Украина призвала международное сообщество приостановить попытки России блокировать работу зернового соглашения.

Украина также направила ООН и Турции обращение по поводу начала переговоров для продления зерновой инициативы, но ответ не получила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.