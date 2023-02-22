ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина на этой неделе обсудит продление зернового соглашения еще на один год, - Reuters

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 12:51
Украина на этой неделе обсудит продление зернового соглашения еще на один год, - Reuters Фото: Украина на этой неделе обсудит продление зернового соглашения еще на один год (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На этой неделе Украина инициирует с Турцией и ООН вопрос о продлении зернового соглашения минимум на один год, включив в него порты Николаева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В настоящее время инициатива позволяла экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и заканчивается 18 марта, если не будет достигнута договоренность о ее продлении.

"На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения. Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а по крайней мере в год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы в долгосрочной перспективе", - заявил заместитель министра по вопросам обновления Украины Юрий Васьков.

В то же время Украина будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, чтобы ликвидировать скопление судов, ожидающих проверку.

Васьков добавил, что порты Николаева, на которые приходилось 35% украинского экспорта продовольствия к вторжению России, также готовы присоединиться к инициативе и им понадобится всего две недели, чтобы начать работу, а оккупация Кинбурнской косы не является препятствием для этого.

"Если порты будут включены в инициативу, появится обязательство не нападать на суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, которые могут сработать даже в нынешней ситуации", - сказал Васьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Турция Война в Украине
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины