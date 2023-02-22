Украина на этой неделе обсудит продление зернового соглашения еще на один год, - Reuters

На этой неделе Украина инициирует с Турцией и ООН вопрос о продлении зернового соглашения минимум на один год, включив в него порты Николаева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В настоящее время инициатива позволяла экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и заканчивается 18 марта, если не будет достигнута договоренность о ее продлении.

"На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения. Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а по крайней мере в год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должен иметь возможность планировать эти объемы в долгосрочной перспективе", - заявил заместитель министра по вопросам обновления Украины Юрий Васьков.

В то же время Украина будет настаивать на увеличении количества инспекционных групп, чтобы ликвидировать скопление судов, ожидающих проверку.

Васьков добавил, что порты Николаева, на которые приходилось 35% украинского экспорта продовольствия к вторжению России, также готовы присоединиться к инициативе и им понадобится всего две недели, чтобы начать работу, а оккупация Кинбурнской косы не является препятствием для этого.

"Если порты будут включены в инициативу, появится обязательство не нападать на суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, которые могут сработать даже в нынешней ситуации", - сказал Васьков.