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Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки

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Москва, Воскресенье 05 марта 2023 19:10
Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки Фото: Россия снизила свои требования по продлению зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кремль начал выдвигать более простые требования для продления зерновой сделки. Теперь страна-агрессор хочет "исполнения обязательств на равноправной основе".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", - заявила дипломат страны-агрессора.

Но чиновница добавила, что "если Запад попытается смухлевать", то продления сделки может не случиться.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что его страна согласится на продление зерновой сделки только при учете интересов российских производителей в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Также мы писали, что в МИД РФ в очередной раз придумали фейки о зерновой сделке. Там нафантазировали, что зерно якобы не поставляют в беднейшие страны.

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