В Одессе сообщают о мощных взрывах на фоне атаки "шахедов": подробности
В ночь на 19 июля Россия снова осуществляет атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе типа "шахед". Часть этих ударных беспилотников враг направил на юг страны, в частности по Одессе, где уже прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.
Так, в ночь на 19 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", - подтвердил атаку на регион глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Позже Труханов добавил, что в городе прогремели взрывы.
Сейчас о пострадавших или жертвах атаки не сообщается.
Впоследствии корреспонденты "Суспільного" сообщили о новых взрывах. По предварительной информации, по состоянию на 00:33 в городе прозвучало не менее восьми громких взрывов.
Отметим, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена 18 июля в 22:40 и она продолжается до сих пор.
Что касается приближения к Одессе дронов, то об этом в 23:26 впервые сообщили Воздушные Силы ВСУ. А уже в 0:01 было сообщение о второй группе шахедов в направлении Одесской области из акватории Черного моря.
В 0:23 было уточнение, что на Одессу движется две группы шахедов: одна с северо-запада, а другая из акватории Черного моря.
Комбинированная атака на Украину 18 июля
Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.
После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы прозвучали в районе Полтавы.
Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов.
После того, как Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице, стало известно, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Пострадавших в результате этого нет.
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