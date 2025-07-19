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В Одессе сообщают о мощных взрывах на фоне атаки "шахедов": подробности

Одесса, Суббота 19 июля 2025 00:33
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В Одессе сообщают о мощных взрывах на фоне атаки "шахедов": подробности Фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 19 июля Россия снова осуществляет атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе типа "шахед". Часть этих ударных беспилотников враг направил на юг страны, в частности по Одессе, где уже прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

Так, в ночь на 19 июля 2025 года Одессу атаковали российские дроны.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!", - подтвердил атаку на регион глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Позже Труханов добавил, что в городе прогремели взрывы.

Сейчас о пострадавших или жертвах атаки не сообщается.

Впоследствии корреспонденты "Суспільного" сообщили о новых взрывах. По предварительной информации, по состоянию на 00:33 в городе прозвучало не менее восьми громких взрывов.

Отметим, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена 18 июля в 22:40 и она продолжается до сих пор.

Что касается приближения к Одессе дронов, то об этом в 23:26 впервые сообщили Воздушные Силы ВСУ. А уже в 0:01 было сообщение о второй группе шахедов в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

В Одессе сообщают о мощных взрывах на фоне атаки &quot;шахедов&quot;: подробности

В 0:23 было уточнение, что на Одессу движется две группы шахедов: одна с северо-запада, а другая из акватории Черного моря.

Комбинированная атака на Украину 18 июля

Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.

После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы прозвучали в районе Полтавы.

Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов.

После того, как Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице, стало известно, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Пострадавших в результате этого нет.

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