Атака дронов на Киев: стало известно о первых последствиях
В результате атаки дронов на Киев, вечером, 18 июля, зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БПЛА", - сообщил он.
По предварительным данным, пожар в результате падения не вспыхнул. Также не поступала информация о пострадавших.
Жителей и гостей украинской столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях, поскольку дроновая атака продолжается.
Согласно последним данным Воздушных сил Украины, активность вражеской тактической авиации была зафиксирована на северо-восточном и восточном направлениях. Сохранаяется угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Также новые группы вражеских ударных беспилотников были замечены в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.
Комбинированная атака на Украину 18 июля
Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.
После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы прогремели в районе Полтавы.
Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов. Была объявлена угроза ударов для города Чернигов.
Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице. В Киеве повторно объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.
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