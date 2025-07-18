Атака дронов на Киев: стало известно о первых последствиях

В результате атаки дронов на Киев, вечером, 18 июля, зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram .

"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БПЛА", - сообщил он.

По предварительным данным, пожар в результате падения не вспыхнул. Также не поступала информация о пострадавших.

Жителей и гостей украинской столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях, поскольку дроновая атака продолжается.

Согласно последним данным Воздушных сил Украины, активность вражеской тактической авиации была зафиксирована на северо-восточном и восточном направлениях. Сохранаяется угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также новые группы вражеских ударных беспилотников были замечены в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.