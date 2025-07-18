Баллистика на Днепр и Полтаву, дроны заходят с севера: главное о массированной атаке
Россияне вечером 18 июля комбинированно атакуют Украину. Одновременно с пусками баллистических ракет на Днепр и Полтаву вражеские дроны заходят с севера.
РБК-Украина собрало главное о массированной атаке.
Главное
- Куда ударили баллистические ракеты?
- Что известно о первых последствиях?
- Где угроза ударов российских "Шахедов"?
Полтава
После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы прогремели в районе Полтавы.
Обновлено на 21:00
Временный и.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил баллистическую атаку на Полтавскую общину.
"Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории. К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Днепр
Приблизительно в то же время противник запустил баллистическую ракету в направлении Павлограда в Днепропетровской области. По информации мониторинговых каналов, она могла исчезнуть с радаров еще над Донецкой областью. Официальных данных пока нет.
Затем было запущено не менее двух баллистических ракет с территории оккупированного Крыма в направлении Днепра. Местные паблики сначала сообщили об одном взрыве, позже - о повторных.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в Днепре прозвучала серия взрывов. И призвал днепрян оставаться в укрытиях до отбоя.
Где фиксируются "Шахеды"
Одновременно с баллистикой россияне запустили несколько групп ударных дронов. По состоянию на сейчас дроны фиксируются над Сумской и Черниговской областями. Объявлена угроза ударов для города Чернигов.
Кроме того, одна группа движется в направлении Киевской области.
Отметим, по состоянию на 20:35 Воздушные силы объявили отбой по угрозе применения баллистических ракет для Киева и ряда областей.
Однако уже в 20:43 повторно объявили баллистическую угрозу для Юга Украины.
Обновлено на 21:30
По данным Воздушных сил, вражеские дроны приближаются к Киеву. В столице повторно объявлена воздушная тревога, и силы ПВО работают по целям.
Также ударные дроны заходят на Сумы, а еще преимущественно двигаются в западном направлении в Черниговской, Полтавской и Киевской областях. Есть угроза для Николаевской и Херсонской областей.
Напомним, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что россияне, вероятно, не будут наносить массированных ударов, пока в Киеве с рабочим визитом находился спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Как стало известно, он еще в среду покинул Украину.
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