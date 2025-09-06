Россия идет в "решающий прорыв"? В ВСУ раскрыли новую тактику захвата Покровска

Российские оккупанты готовятся к "решающему прорыву" в районе Покровска. С этой целью они стягивают в город силы и средства. Однако Силы обороны контролируют ситуацию и удерживают позиции на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оккупанты недавно перебросили в район Покровска опытные подразделения морской пехоты и скорректировали тактику действий. Россияне малыми группами или вообще единичными солдатами пытаются просочиться вглубь города, стараясь не вступать в бои с украинскими солдатами.

"Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны", - сказано в сообщении.

В то же время на флангах оккупанты усилили штурмовые действия с использованием броне-, авто- и мототехники. Таким образом россияне пытаются перерезать логистику украинских войск и окружить Покровскую агломерацию.

При этом количество авиаударов по позициям ВСУ уменьшилось, зато оккупанты активно терроризируют гражданские цели в тылу. По состоянию на конец августа почти 100% жилого фонда Покровска разрушено или повреждено.

"Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна - захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск", - отметили в 7-м корпусе ДШВ.