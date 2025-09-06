ВСУ нанесли сокрушительный удар: за сутки ликвидировано 960 захватчиков и 39 артсистем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Только за минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 960 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 087 180 человек.

Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. Только за минувшие сутки было уничтожено 2 танка и 39 артиллерийских систем.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

танков - 11 161 (+2);

боевых бронированных машин - 23 243 (+0);

артиллерийских систем - 32 474 (+39);

РСЗВ - 1 480 (+0);

средств ПВО - 1 217 (+1);

самолетов - 422 (+0);

вертолетов - 341 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 56 523 (+256);

крылатых ракет - 3 686 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 60 950 (+119);

специальной техники - 3 957 (+1).

Таким образом, украинские защитники продолжают эффективно сдерживать врага и наносить ему серьезные потери в живой силе и технике, несмотря на постоянное давление на фронте.