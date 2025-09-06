ua en ru
ВСУ нанесли сокрушительный удар: за сутки ликвидировано 960 захватчиков и 39 артсистем

Украина, Суббота 06 сентября 2025 07:47
ВСУ нанесли сокрушительный удар: за сутки ликвидировано 960 захватчиков и 39 артсистем
Автор: Оксана Гапончук

Российские оккупанты продолжают активное наступление на фронте, однако несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Только за минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить 960 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 087 180 человек.

Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. Только за минувшие сутки было уничтожено 2 танка и 39 артиллерийских систем.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • танков - 11 161 (+2);
  • боевых бронированных машин - 23 243 (+0);
  • артиллерийских систем - 32 474 (+39);
  • РСЗВ - 1 480 (+0);
  • средств ПВО - 1 217 (+1);
  • самолетов - 422 (+0);
  • вертолетов - 341 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 56 523 (+256);
  • крылатых ракет - 3 686 (+0);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 950 (+119);
  • специальной техники - 3 957 (+1).

Таким образом, украинские защитники продолжают эффективно сдерживать врага и наносить ему серьезные потери в живой силе и технике, несмотря на постоянное давление на фронте.

Ситуация на фронте

По данным прошлой сводки Генштаба, потери врага за сутки составляли 810 солдат.

При этом на фронте российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском. Там силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 19 атак противника, однако семь боевых столкновений продолжаются.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов говорит, что российских военных на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны - 110 тысяч человек против 60 тысяч

