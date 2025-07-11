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Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов, - Буданов

Пятница 11 июля 2025 15:53
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Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) сегодня поставляет 40% российских боеприпасов для полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью Bloomberg.

По словам Буданова, КНДР также поставляет России и другое вооружение, включая баллистические ракеты и артиллерийские системы. Москва, в свою очередь, в обмен предоставляет деньги и технологии, а также помогает смягчить международную изоляцию Пхеньяна.

"Это хорошее оружие... Северная Корея имеет огромные запасы, а производство продолжается круглосуточно", - добавил он.

Поддержка России со стороны КНДР

Во время войны Россия укрепила свои военные связи с Северной Кореей после того, как диктатор Владимир Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Кимом Чен Ыном в июне 2024-го.

Северная Корея отправила тысячи своих военных для помощи стране-террористу в Курской области. В частности Ким Чен Ын обещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне против Украины.

Как пишут СМИ, КНДР в ближайшие месяцы также планирует отправить на войну против Украины еще до 30 тысяч солдат.

Россия, в свою очередь, официально признала участие в войне северокорейских военных только в апреле 2025-го.

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Война в Украине Северная Корея Кирилл Буданов
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