Война в Украине

РФ активизировала наступление на Сумщине: Трегубов рассказал о ситуации возле границы

11:59 13.04.2026 Пн
2 мин
Спикер ВСУ объяснил, насколько критичным является продвижение врага
aimg Ирина Глухова
РФ активизировала наступление на Сумщине: Трегубов рассказал о ситуации возле границы Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)

Российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Враг пытается расширить зоны контроля в приграничных районах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Читайте также: Перемирия фактически не было: в ВСУ рассказали, как россияне использовали "тишину" на фронте

По словам Трегубова, россияне заметно активизировались на Сумщине.

"По крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", - сообщил он.

Спикер уточнил, что речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Он подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах

"Речь идет о небольших расстояниях - 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", - добавил Трегубов.

Нарушение перемирия на Пасху

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты использовали так называемое "пасхальное перемирие" для перегруппировки сил и переброски техники на фронт.

Как отмечал спикер Виктор Трегубов, общая боевая активность оставалась на обычном уровне, в частности на Лиманском, Харьковском и частично Сумском направлениях.

В то же время в ночь на Пасху российские войска атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине.

Кроме того, во время действия "перемирия" оккупанты нанесли удар по эвакуационной группе в Запорожье. Атака произошла около 17:30, хотя режим прекращения огня должен был начаться в 16:00.

