Россия теряет позиции в Африке несмотря на все усилия Кремля
Россия потерпела поражение на Африканском континенте, поскольку ее экономическая модель оказалась неэффективной. Попытки купить лояльность местных элит обречены на провал в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и Центр противодействия дезинформации.
Экономический провал Москвы
После завершения саммита "Африка вперед" в Найроби глава французского дипломатического ведомства отметил, что объемы торговли и инвестиций между Францией и Африкой сейчас существенно превышают долю РФ на континенте.
Ситуация свидетельствует о том, что российская экономическая модель продемонстрировала свою несостоятельность.
Она базируется исключительно на примитивной эксплуатации природных ресурсов стран Сахеля в обмен на услуги наемников "Африканского корпуса".
Временная лояльность элит
Все масштабные финансовые вливания России в африканские проекты, а также регулярные решения о "прощении" многомиллиардных долгов не способны обеспечить Москве долгосрочных результатов.
Сейчас Кремль сосредоточен лишь на том, чтобы купить благосклонность местного руководства. Однако такие шаги являются сугубо временными и обреченными на провал, ведь они не создают реальной экономической базы для развития региона.
Из-за отсутствия системного подхода позиции РФ в Африке со временем будут становиться все более уязвимыми.
Вербовка Россией африканцев на войну
Напомним, в последнее время Россия значительно активизировала попытки привлечь иностранцев к боевым действиям. Вербовка Москвой граждан африканских стран для войны в Украине стремительно набирает обороты.
По данным аналитиков, агитация и попытки привлечь наемников сейчас охватывают жителей около 40 государств Африканского континента.
Для реализации этих целей Кремль использует даже гуманитарные инструменты. В частности, российское ведомство "Россотрудничество" открыло так называемый "культурный центр" в Республике Того.
За ширмой изучения языка и культуры там скрываются антизападная пропаганда, распространение дезинформации и скрытая вербовка местного населения в ряды российской армии.
В то же время Москва наращивает собственное непосредственное присутствие на континенте. По информации разведки, российский военный контингент в Африке вырос сразу на 8 тысяч человек.
Кроме живой силы, россияне активно перебрасывают в регион беспилотники, что создает серьезные дополнительные риски для мировой безопасности и может привести к усилению местных террористических организаций.