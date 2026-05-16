Россия теряет позиции в Африке несмотря на все усилия Кремля

19:00 16.05.2026 Сб
Москва потерпела геополитический удар в Африке
aimg Сергей Козачук
Россия теряет позиции в Африке несмотря на все усилия Кремля Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Россия потерпела поражение на Африканском континенте, поскольку ее экономическая модель оказалась неэффективной. Попытки купить лояльность местных элит обречены на провал в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и Центр противодействия дезинформации.

Экономический провал Москвы

После завершения саммита "Африка вперед" в Найроби глава французского дипломатического ведомства отметил, что объемы торговли и инвестиций между Францией и Африкой сейчас существенно превышают долю РФ на континенте.

Ситуация свидетельствует о том, что российская экономическая модель продемонстрировала свою несостоятельность.

Она базируется исключительно на примитивной эксплуатации природных ресурсов стран Сахеля в обмен на услуги наемников "Африканского корпуса".

Временная лояльность элит

Все масштабные финансовые вливания России в африканские проекты, а также регулярные решения о "прощении" многомиллиардных долгов не способны обеспечить Москве долгосрочных результатов.

Сейчас Кремль сосредоточен лишь на том, чтобы купить благосклонность местного руководства. Однако такие шаги являются сугубо временными и обреченными на провал, ведь они не создают реальной экономической базы для развития региона.

Из-за отсутствия системного подхода позиции РФ в Африке со временем будут становиться все более уязвимыми.

Вербовка Россией африканцев на войну

Напомним, в последнее время Россия значительно активизировала попытки привлечь иностранцев к боевым действиям. Вербовка Москвой граждан африканских стран для войны в Украине стремительно набирает обороты.

По данным аналитиков, агитация и попытки привлечь наемников сейчас охватывают жителей около 40 государств Африканского континента.

Для реализации этих целей Кремль использует даже гуманитарные инструменты. В частности, российское ведомство "Россотрудничество" открыло так называемый "культурный центр" в Республике Того.

За ширмой изучения языка и культуры там скрываются антизападная пропаганда, распространение дезинформации и скрытая вербовка местного населения в ряды российской армии.

В то же время Москва наращивает собственное непосредственное присутствие на континенте. По информации разведки, российский военный контингент в Африке вырос сразу на 8 тысяч человек.

Кроме живой силы, россияне активно перебрасывают в регион беспилотники, что создает серьезные дополнительные риски для мировой безопасности и может привести к усилению местных террористических организаций.

