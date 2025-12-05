ua en ru
Россия ночью запустила по Украине более 130 дронов: как отработала ПВО

Пятница 05 декабря 2025 09:24
UA EN RU
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 80 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 5 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 137 дронов. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:00 4 декабря до утра 5 декабря россияне атаковали Украину 137-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым. Около 90 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 57-ми ударных дронов на 13-ти локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 5 декабря российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела погиб 12-летний ребенок, есть раненые.

Поздно вечером, 4 декабря, россияне атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара в городе произошел пожар.

Также оккупанты обстреляли Чугуевскую общину в Харьковской области.

Кроме того, во время обстрела россиянами 3 декабря была практически уничтожена Херсонская ТЭЦ.

