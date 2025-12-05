Россияне атакуют Харьковскую область: есть попадание в предприятие, возник пожар

Россияне вечером 4 декабря, в 22.00, в очередной раз массированно атаковали Чугуевскую громаду в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чугуевскую городскую голову Галину Минаеву в Telegram.

Вражеские беспилотники поразили неработающее промышленное предприятие. "Повреждено здание административного корпуса, возник пожар. Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. Его площадь и ущерб устанавливаются. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщила городской голова. По словам Минаевой, также зафиксирован прилет 3 дронов в отдаленном микрорайоне города. Попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами. "Вследствие данного обстрела возник пожар, пострадавшие лица отсутствуют.

Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - подытожила чиновница.