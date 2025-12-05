ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне атакуют Харьковскую область: есть попадание в предприятие, возник пожар

Украина, Пятница 05 декабря 2025 00:26
UA EN RU
Россияне атакуют Харьковскую область: есть попадание в предприятие, возник пожар Фото: РФ обстреляла общину дронами (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне вечером 4 декабря, в 22.00, в очередной раз массированно атаковали Чугуевскую громаду в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чугуевскую городскую голову Галину Минаеву в Telegram.

Вражеские беспилотники поразили неработающее промышленное предприятие.

"Повреждено здание административного корпуса, возник пожар. Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания. Его площадь и ущерб устанавливаются. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщила городской голова.

По словам Минаевой, также зафиксирован прилет 3 дронов в отдаленном микрорайоне города. Попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами.

"Вследствие данного обстрела возник пожар, пострадавшие лица отсутствуют.
Работниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - подытожила чиновница.

Предыдущие обстрелы Харьковщины

Враг время от времени обстреливает Харьковщину дронами и ракетами, а также КАБами. РБК-Украина писало о недавнем обстреле Харькова - россияне массированно атаковали город дронами. Был зафиксирован прилет в один из домов, также была информация о жертвах и пострадавших.

А именно в результате обстрела тогда погибли три человека, 8 человек пострадали, среди них был ребенок.

Незадолго до этого армия РФ нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и на Харьковщине. Атака вызвала серьезные разрушения, пожары и повреждения гражданских объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Чугуев Атака дронов
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне