В Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар: в ГСЧС показали фото последствий

Пятница 05 декабря 2025 08:00
В Харькове после вечерней атаки РФ произошел пожар: в ГСЧС показали фото последствий Фото: спасатель на одном из мест событий в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 4 декабря, атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара в городе произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Вечером 4 декабря враг атаковал ударными беспилотниками территорию одного из объектов в Основянском районе города. Произошло несколько очагов возгорания на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также чрезвычайники проинформировали, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, там добавили, что к ликвидации последствий ударов привлекались пожарно-спасательные подразделения, а также пиротехнический и медицинский расчеты ГСЧС.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, ракетами разных типов и авиабомбами.

В частности, город оказался под массированной атакой беспилотников вечером 23 ноября. Тогда было зафиксировано попадание в один из домов, а также была информация о жертвах и пострадавших. Вскоре мэр уточнил, что враг нанес по Харькову не менее 12 ударов по 5 локациям.

Также мы писали, что в ночь на 19 ноября враг тоже массово атаковал Харьков дронами. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов, супермаркет, школа и другие объекты. Утром стало известно, что количество пострадавших достигло 46 человек.

