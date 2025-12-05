ua en ru
Росія вночі запустила по Україні понад 130 дронів: як відпрацювала ППО

П'ятниця 05 грудня 2025 09:24
Росія вночі запустила по Україні понад 130 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 80 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 5 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 137 дронів. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 4 грудня до ранку 5 грудня росіяни атакували Україну 137-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим. Близько 90 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних дронів на 13-ти локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу загинула 12-річна дитина, є поранені.

Пізно ввечері, 4 грудня, росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого удару у місті сталася пожежа.

Також окупанти обстріляли Чугуївську громаду в Харківській області.

Окрім того, під час обстрілу росіянами 3 грудня була практично знищена Херсонська ТЕЦ.

Новини
