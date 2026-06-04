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РФ уничтожила уникальный 200-летний храм на Сумщине

17:24 04.06.2026 Чт
3 мин
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считалась одним из лучших образцов храмового классицизма в Украине
aimg Татьяна Веремеева
РФ уничтожила уникальный 200-летний храм на Сумщине Фото: Храм Рождества Пресвятой Богородицы во время реконструкции (wikipedia.org)
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В Юнаковке Сумской области российские войска уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы - один из самых выдающихся архитектурных памятников региона. От святыни, которая простояла более двух веков, остались лишь руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кордон.Медиа".

Главное:

  • Потеря памятника: Российские войска окончательно уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Юнаковке на Сумщине.
  • Удары авиабомбами: Церковь, которая пережила две мировые войны, не устояла под систематическими ударами РФ - по ней неоднократно били управляемыми авиабомбами.
  • Хронология разрушений: Первые большие повреждения купола и колокольни зафиксировали осенью 2024 года, а последующие обстрелы полностью добили сооружение.
  • Уникальная архитектура: Храм возвели в 1806 году. Он считался одним из лучших образцов раннего классицизма в Украине, а его изображение есть на гербе Сумского района.
  • Уничтоженное село: Юнаковка находится под постоянным огнем оккупантов - сейчас в населенном пункте практически не осталось уцелевших зданий.

Храм неоднократно попадал под российские обстрелы с начала полномасштабной войны. Окончательно здание было разрушено в результате вражеских ударов по Юнаковке, которая длительное время находится под постоянным огневым контролем армии РФ.

Архитектор и активист Игорь Титаренко рассказал изданию, что до начала полномасштабного вторжения церковь продолжала действовать в подвальной части здания - так называемой зимней церкви. В то же время основное сооружение находилось на реставрации.

Храм, который стал символом района

Церковь Рождества Богородицы была настолько известной архитектурной достопримечательностью, что ее изображение использовали на гербе Сумского района.

Храм возвели в начале XIX века. По данным историков, его строительство завершили в 1806 году, а финансирование, вероятно, осуществлял князь и камергер Михаил Голицын.

РФ уничтожила уникальный 200-летний храм на Сумщине
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в 1914 году (фото: otkudarodom.ua)

Сооружение считается одним из лучших образцов эпохи раннего классицизма не только на Сумщине, но и в Украине в целом. Храм был крестово-купольным, двухъярусным, с центральным куполом и четырьмя куполами. Особенностью здания были колонные портики, сложная система сводов и декоративное убранство интерьеров со стенописями и лепниной.

Святыня пережила более 200 лет истории, революционные события и Вторую мировую войну, однако не устояла во время российского вторжения.

РФ уничтожила уникальный 200-летний храм на Сумщине
Разрушенная церковь в Юнаковке (фото: 47 МБр "Магура")

Разрушения начались еще в 2024 году

Повреждения храма фиксировали еще осенью 2024 года. Тогда в результате российских ударов вокруг сооружения сгорели деревянные леса, был проломлен один из куполов, повреждены колокольня и башни.

Однако дальнейшие обстрелы привели к почти полному уничтожению исторического памятника.

По информации "Кордон.Медиа", в самой Юнаковке сейчас практически не осталось уцелевших зданий. По местной церкви неоднократно били управляемыми авиабомбами.

РБК-Украина ранее сообщало об обстрелах Сумской области, в результате которых значительным разрушениям подвергаются объекты общественной инфраструктуры, транспорт и дома гражданского населения региона. В частности, недавно россияне разрушили здание железнодорожного вокзала в Шостке.

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