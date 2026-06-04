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Каждый второй дрон будет реактивным? Сырский раскрыл планы РФ

09:52 04.06.2026 Чт
2 мин
Украина уже готовит ответ на новую угрозу
aimg Елена Чупровская
Каждый второй дрон будет реактивным? Сырский раскрыл планы РФ Фото: Сирский раскрыл планы врага по дронам и рассказал, как Украина готовится к ответу (defence.ua)
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Россия хочет вдвое увеличить долю реактивных ударных дронов в своих атаках. ВСУ уже готовятся к новым вызовам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского.

Что происходит с малой ПВО

Большинство обезвреженных "шахедов" и "гераней" сейчас - результат работы украинских дронов-перехватчиков. По словам Сырского, только в мае они сбили более 3,5 тысячи вражеских беспилотников в трех эшелонах противовоздушной обороны.

Самый эффективный из них - второй эшелон. За него отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи уничтоженных дронов только за май.

Армейская авиация в мае уничтожила более 440 российских беспилотников различных типов. Вертолеты получают новые средства обнаружения, прицеливания и ракетное вооружение - и уже показывают результаты.

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Новый вызов: реактивные дроны

Россия меняет тактику. Враг увеличивает количество беспилотников, улучшает их качество и планирует существенно наращивать долю реактивных ударных дронов.

"Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции", - заявил Сырский.

По итогам совещания по вопросам противодействия вражеским БпЛА он определил задачи по ключевым направлениям на следующий период.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили, почему летнее наступление РФ обречено на провал: Россия пытается окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году, однако стартовые позиции оккупантов сейчас значительно хуже.

Как сообщало РБК-Украина, глава Кремля хвастался "успехами" армии и говорил о завершении войны - хотя реальная картина на фронте противоречит его заявлениям.

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