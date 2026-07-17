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Россия выпрашивает дополнительные партии бензина в Индии, - ISW

10:02 17.07.2026 Пт
2 мин
Согласилась ли Индия помочь РФ?
aimg Татьяна Степанова
Россия выпрашивает дополнительные партии бензина в Индии, - ISW Фото: Россия выпрашивает дополнительные партии бензина в Индии (Getty Images)
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Крупнейшие российские энергетические компании обратились в индийские нефтеперерабатывающие предприятия с просьбой увеличить поставки бензина после того, как украинские удары вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Роснефть", "Газпромнефть" и "ЛУКойл" входят в число компаний, связавшихся с индийскими партнерами, в том числе с частными и государственными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Российские компании обращались к ним с просьбой о дополнительных объемах бензина, но у них нет избыточных объемов для экспорта.

Аналитики отмечают, что Россия будет искать также источники поставок дизельного горючего, если украинские атаки выведут из строя дополнительные нефтеперерабатывающие мощности.

Последствия украинской кампании уже стали рекордными. По оценкам аналитиков, удары беспилотников могли вывести из строя от 20 до 40% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Из-за этого среднесуточная переработка нефти упала до 3,91 млн баррелей – самого низкого показателя с марта 2005 года. Это более чем на 1,4 млн баррелей меньше, чем годом ранее. Топливный кризис уже заставил российские власти ввести жесткие ограничения на экспорт дизельного горючего, бензина и авиационного керосина.

Эксперты считают, что если атаки Украины будут продолжаться, дефицит горючего внутри России будет только углубляться, а Кремль все больше будет зависеть от импортных поставок.

Топливный кризис в России

Напомним, из-за атак украинских дронов Россия столкнулась с углублением топливного кризиса. Дефицит горючего уже привел к новому скачку розничных цен.

Отметим, что недавно российский диктатор Владимир Путин признал, что удары украинских дронов вызвали "определенные проблемы с нефтепродуктами" в РФ. В то же время, он заверил, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.

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