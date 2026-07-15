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Топливный кризис в РФ усугубляется: после атак дронов цены взлетели до новых максимумов

20:25 15.07.2026 Ср
2 мин
Перебои с горючим уже выходят за рамки автозаправок и бьют по экономике РФ
aimg Мария Науменко
Топливный кризис в РФ усугубляется: после атак дронов цены взлетели до новых максимумов Фото: очередь автомобилей на автозаправочной станции "Роснефти" в России (Getty Images)
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Из-за атак украинских дронов Россия столкнулась с углублением топливного кризиса. Дефицит горючего уже привел к новому скачку розничных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Федеральной службы статистики РФ, в период с 7 по 13 июля средняя розничная цена бензина выросла на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 75,84 рубля за литр . Дизельное топливо подорожало еще больше – на 3,2% , до 91,21 рубля за литр .

Удары по НПЗ усугубили дефицит горючего

Как отмечает Bloomberg, из-за почти ежедневных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 21 год.

На фоне высокого сезонного спроса правительство РФ почти полностью запретило экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. Кроме того, в ряде регионов ввели нормирование продажи горючего, чтобы предотвратить панические закупки.

Топливный кризис усиливает давление на Кремль

Проблемы с топливом оказывают дополнительное давление на российские власти накануне парламентских выборов в сентябре. В то же время Центральный банк РФ предупредил о росте инфляционных рисков из-за сокращения производства горючего и возможном пересмотре монетарной политики.

С начала года бензин в России подорожал на 16,4% , дизельное топливо - на 18% , тогда как официальная инфляция составляла 4,64% .

В Центробанке также отметили, что подорожание горючего уже влияет на цены других товаров и услуг, а масштабы этого эффекта будут зависеть от того, как долго будет продолжаться дефицит на рынке.

Более половины НПЗ уже подверглись атакам

По данным Международного энергетического агентства, с начала мая украинские удары коснулись более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. В июне российские заводы перерабатывали лишь 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что почти на треть меньше, чем годом ранее.

По подсчетам Bloomberg, с мая украинские силы совершили более 40 атак на российские объекты по производству топлива, поразив не менее 23 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. Именно это явилось одной из главных причин углубления топливного кризиса в РФ.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин признал, что удары украинских беспилотников повлекли "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России. В то же время, он уверял, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.

В то же время российские НПЗ в настоящее время обеспечивают лишь около 65% сезонной потребности страны в бензине. Причиной стали удары украинских дронов, которые вывели из строя ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

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