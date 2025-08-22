В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства "Шахедов" на территории России

Российские компании расширяют кампанию по поиску молодых женщин из Африки для восполнения дефицита рабочей силы. Это вызывает опасения, что часть из них могут использовать в военных целях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны. Правительство ЮАР начало расследование, чтобы выяснить цели российских компаний.

Организации используют брендинг БРИКС для продвижения своих программ. В мае местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о предоставлении 5600 работников для Алабуги и компании Эталонстрой Урал.

Вакансии для женщин 18-22 лет

Еще в январе студенческая комиссия БРИКС в ЮАР разместила объявления о вакансиях в строительстве и сфере услуг в Татарстане. Их активно рекламировали блогеры в Instagram и TikTok.

"Россия испытывает потребность в рабочей силе. Южная Африка сталкивается с кризисом безработицы", - заявила глава альянса Лебоганг Зулу, подписавшая соглашение в России.

Россия потеряла сотни тысяч мужчин на фронте и сталкивается с ростом зарплат. В ЮАР безработица охватывает треть трудоспособного населения, что делает предложение привлекательным для многих.

Подозрения в работе на военные заводы

По данным исследовательских организаций, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS), женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе Shahed-136. Женщины считаются более надежными для такого вида труда.

Власти ЮАР заявили, что расследуют возможные схемы мошеннического набора. "Правительство Южной Африки активно проверяет сообщения о программах, которые могут вводить граждан в заблуждение", - сказано в заявлении МИД страны.

Обещания и реальность

Студентам в Йоханнесбурге раздавали футболки и ручки с символикой Алабуги, обещали бесплатные перелеты и жилье. Однако в рекламных материалах нет упоминания о работе на заводе дронов.

По данным правозащитных организаций, около 90% женщин, приехавших в Алабугу, попадают именно в программу по сборке беспилотников. "Они становятся частью войны, собирая оружие", - сказал исследователь ISIS Спенсер Фарагассо.

Масштабирование программы

Алабуга строит новые жилые корпуса для размещения 41 тыс. работников, что указывает на планы расширения производства дронов. Женский альянс БРИКС утверждает, что его цель - помочь решить кадровый дефицит России, который оценивается в 4,8 млн человек.

Ранее Алабуга набирала сотрудников в беднейших странах Африки, таких как Буркина-Фасо и Эфиопия. В 2023 году в программу попали лишь 22 человека, а к 2025 году компания планирует привлечь более 8 тыс.

Южная Африка и соседние страны

Рекрутинг ведется и в других странах региона. В Ботсване представители Алабуги отрицали работу в дроновых цехах, объясняя проект поддержкой женщин. В Лесото к набору подключились местные политики, предлагая молодежи учебу и работу в России.

Местные СМИ сообщили, что часть набранных студентов уже выехали на Россию 20 августа.