Россия придумала "атаку" на резиденцию Путина и угрожает Украине: что известно о фейке оккупантов

Что заявляет Россия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

"Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - подчеркнул он.

В то же время Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса.

Фото: резиденция Путина (росСМИ)

Кроме того, советник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российский диктатор якобы поднял тему атаки во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп якобы пообещал после этого изменить подход к общению с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У самого Трампа пока не комментировали эти заявления, однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп действительно сегодня говорил с Путиным.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны "очередной ложью" и предупредил, что они могут быть подготовкой к новым ударам по Украине, в частности по Киеву.

По его словам, Москва ищет повод для атак на государственные здания, пытаясь сорвать дипломатические усилия Украины и партнеров.

"Это фейковая история, которая нужна России для оправдания дальнейших атак и отказа делать реальные шаги к завершению войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина не осуществляет действий, которые могли бы ослабить дипломатию, в отличие от РФ.

Позиция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что утверждения России о якобы атаке на резиденцию Путина являются сфабрикованными. По его словам, цель таких заявлений - создать фальшивое оправдание для новых ударов по Украине и подорвать мирный процесс.

"Во-первых, Россия уже нанесла удар по зданию украинского правительства в этом году. Во-вторых, Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории - в ответ на российские удары по Украине. В-третьих, Россия является агрессором, а Украина - страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - заявил Сибига.

В частности, в начале сентября этого года россияне ударили по зданию Кабмина "Искандером".

Разногласия в заявлениях российских властей

Интересен и тот факт, что в заявлениях российских чиновников зафиксированы существенные несоответствия. В частности, минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 декабря было сбито 89 беспилотников над различными регионами России.



В то же время Лавров заявил, что якобы 91 дрон летел именно в направлении резиденции Путина в Новгородской области.

По данным МО РФ, беспилотники сбивали над Брянской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Адыгеей и над акваторией Азовского моря.

Где расположена резиденция Путина

Резиденция "Длинные Бороды" (также известная как "Валдай" или "Ужин") расположена в Новгородской области РФ, примерно в 20 км от города Валдай. Она входит в перечень официальных резиденций Путина вместе с Кремлем, Ново-Огарево, "Бочаровым ручьем" в Сочи и Константиновским дворцом в Стрельне.

Летом этого года стало известно, что за полтора года количество систем ПВО вокруг дачи Путина на Валдае увеличилось с двух до двенадцати. Вероятно, это произошло после того, как во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге в конце 2024-го года, один из беспилотников пролетал над резиденцией Путина.