Дачу Путина на Валдае уже охраняют почти столько систем ПВО, сколько в Москву (фото)

За полтора года количество систем ПВО вокруг дачи российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) увеличилось с двух до двенадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".

Количество ПВО увеличилось в шесть раз

Первый ЗРПК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией Путина был зафиксирован местными жителями в январе 2023 года. Полтора года спустя, в июле 2024-го, журналисты "Радио Свобода" заметили вторую такую систему.

Сейчас вокруг резиденции стоят уже 12 систем ПВО - всего в пять раз меньше, чем в столице и Московской области.

OSINT-аналитики шутят, что эти укрепления напоминают "Flaktürm" - нацистские зенитные башни Второй мировой войны

Фото: карта и спутниковые снимки "Радио свободы"