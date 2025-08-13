Дачу Путина на Валдае уже охраняют почти столько систем ПВО, сколько в Москву (фото)
За полтора года количество систем ПВО вокруг дачи российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) увеличилось с двух до двенадцати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".
Количество ПВО увеличилось в шесть раз
Первый ЗРПК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией Путина был зафиксирован местными жителями в январе 2023 года. Полтора года спустя, в июле 2024-го, журналисты "Радио Свобода" заметили вторую такую систему.
Сейчас вокруг резиденции стоят уже 12 систем ПВО - всего в пять раз меньше, чем в столице и Московской области.
OSINT-аналитики шутят, что эти укрепления напоминают "Flaktürm" - нацистские зенитные башни Второй мировой войны
Фото: карта и спутниковые снимки "Радио свободы"
Дом Кабаевой и "секретная ветка"
На Валдае рядом с дачей Путина также находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Предполагается, что она любовница диктатора и мать его троих детей. Дом площадью 1200 м² начали строить в 2020 году и завершили через два года.
Кабаева и дети, а также сам Путин при поездках используют отдельную железнодорожную ветку и охраняемую станцию, построенную в 2019 году. На станции есть вертолетная площадка, откуда диктатор летает к резиденции.