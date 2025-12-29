Росія вигадала "атаку" на резиденцію Путіна і погрожує Україні: що відомо про фейк окупантів

Що заявляє Росія

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

"Переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму. Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначені", - наголосив він.

Водночас Лавров заявив, що Росія не має наміру виходити з переговорного процесу.

Фото: резиденція Путіна (росЗМІ)

Крім того, радник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що російський диктатор нібито порушив тему атаки під час розмови з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп нібито пообіцяв після цього змінити підхід до спілкування з президентом України Володимиром Зеленським.

У самого Трампа наразі не коментували цих заяв, однак прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп дійсно сьогодні говорив з Путіним.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський назвав заяви російської сторони "черговою брехнею" та попередив, що вони можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні, зокрема по Києву.

За його словами, Москва шукає привід для атак на державні будівлі, намагаючись зірвати дипломатичні зусилля України та партнерів.

"Це фейкова історія, яка потрібна Росії для виправдання подальших атак і відмови робити реальні кроки до завершення війни", - наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна не здійснює дій, які могли б послабити дипломатію, на відміну від РФ.

Позиція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що твердження Росії про нібито атаку на резиденцію Путіна є сфабрикованими. За його словами, мета таких заяв - створити фальшиве виправдання для нових ударів по Україні та підірвати мирний процес.

"По-перше, Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду цього року. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території - у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна - країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН", - заявив Сибіга.

Зокрема, напочатку вересня цього року росіяни вдарили по будівлі Кабміну "Іскандером".

Розбіжності у заявах російської влади

Цікавий і той факт, що у заявах російських чиновників зафіксовані суттєві невідповідності. Зокрема, міноборони РФ повідомило, що в ніч на 29 грудня було збито 89 безпілотників над різними регіонами Росії.



Водночас Лавров заявив, що нібито 91 дрон летів саме у напрямку резиденції Путіна в Новгородській області.

За даними МО РФ, безпілотники збивали над Брянською, Новгородською, Ростовською, Смоленською областями, Краснодарським краєм, Адигеєю та над акваторією Азовського моря.

Де розташована резиденція Путіна

Резиденція "Довгі Бороди" (також відома як "Валдай" або "Ужин") розташована в Новгородській області РФ, приблизно за 20 км від міста Валдай. Вона входить до переліку офіційних резиденцій Путіна разом із Кремлем, Ново-Огарьово, "Бочаровим струмком" у Сочі та Константинівським палацом у Стрільні.

Влітку цього року стало відомо, що за півтора року кількість систем ППО навколо дачі Путіна на Валдаї збільшилася з двох до дванадцяти. Ймовірно, це сталось після того, як під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі наприкінці 2024-го року, один із безпілотників пролітав над резиденцією Путіна.