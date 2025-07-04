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Россия не отступит: Трамп потерял веру в Путина после разговора о войне в Украине

Пятница 04 июля 2025 10:50
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Россия не отступит: Трамп потерял веру в Путина после разговора о войне в Украине Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливаться и прекращать войну в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Трамп заявил, что "разочарован" Путиным и не верит, что тот положит конец войне в Украине.

"Я разочарован Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, как он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с Зеленским, - говорит Трамп.

Это заявление прозвучало после вчерашнего телефонного разговора Трампа и Путина, который, по словам президента США, не принес никаких результатов в деле прекращения войны в Украине.

Разговор Трампа с Путиным

3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин и Трамп являются совершенно разными людьми, поэтому между ними мало общих тем для обсуждения.

Стоит напомнить, что предыдущий разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Тогда Путин выражал недовольство по поводу операции "Паутина", которую проводила СБУ и в результате которой были уничтожены многочисленные российские стратегические самолеты.

А Трамп рассказал, что Путин пообещал нанести ответный удар. При этом остается не понятным, пытался ли Трамп как-то убедить Путина не идти на эскалацию.

Вчера же в России заявили, что разговор Трампа и Путина был "откровенным и конструктивным", а советник Путина по международным делам Юрий Ушаков утверждает, что лидеры двух стран "находятся на одной волне". По его словам, Путин сообщил Трампу, что "Россия будет продолжать преследовать свои цели" в Украине и "не отступит" от своих целей в этой стране.

Подробно о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.

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