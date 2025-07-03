Зеленский о разговоре Трампа и Путина: "Не уверен, что у них много общих тем"
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп абсолютно разные люди. Поэтому у них нет много общих тем для общения.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге с лидерами ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства отреагировал на телефонный разговор Трампа и Путина, который начался в 17:00 по киевскому времени.
"Я не уверен, что у них много общих тем, ведь это совершенно разные люди. Но если мы говорим об Украине, мы сразу говорили об идее безусловного прекращения огня, которую выдвигал президент Трамп", - отметил Зеленский.
Также он добавил, что в России решения принимает только Путин. Поэтому для того, чтобы установить мир, необходима встреча на уровне лидеров.
Разговор Путина и Трампа
Напомним, сегодня, 3 июля, российский диктатор Владимир Путин анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Сам Трамп подтвердил, что он поговорит с Путиным. Американский лидер уточнил, что разговор начнется в 17:00.
По состоянию на сейчас нет никаких деталей разговора и неизвестно, завершился ли он.
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он поговорит с президентом США Дональдом Трампом завтра или в ближайшие дни.
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