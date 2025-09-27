ua en ru
"Они этого боятся": Зеленский назвал фактор, который может сменить власть в РФ

Суббота 27 сентября 2025 18:18
"Они этого боятся": Зеленский назвал фактор, который может сменить власть в РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация имеет проблемы с экономикой, но финансирует войну за счет продажи энергоресурсов. Если этих средств не будет и уменьшится соцподдержка, тогда люди будут недовольны, чего боятся в Кремле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с журналистами.

Он отметил, что по состоянию на сегодня у РФ проблемы с экономикой, но она не будет жаловаться, поскольку "очень много кэша".

"Очень много разных денег - я имею в виду деньги в разных форматах. Самое большое наполнение бюджета - это энергоресурсы: продажа энергоресурсов, продажа прежде всего газа и нефти", - пояснил президент.

Зеленский рассказал, что Европа не напрямую, но через другие страны в том или ином виде получает энергетические ресурсы из РФ. Благодаря этому Россия экспортирует энергетику и получает обратно деньги, которые тратит исключительно на войну.

"Почему исключительно на войну? Потому что мы не видим роста социальной поддержки в России, следовательно, все эти деньги идут на войну", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что если будет дефицит денег на войну, тогда будет уменьшение социальной поддержки людей в РФ. В связи с этим люди будут недовольны и это то, чего боится руководство России.

"Если будет уменьшение социальной поддержки, люди будут недовольны. И будет недовольно, соответственно, руководство России. Потому что из-за голодных бунтов всегда Россия менялась. не хочу говорить в какую сторону, но точно руководство приходило другое. Поэтому, безусловно, они этого боятся", - заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что Европа должна прекратить сегодня любые поставки из РФ, и он поддержал в этом направлении США.

"Есть риски, мы понимаем, есть другая логистика, она может быть дороже, но нужно найти выход и остановить покупку энергетических ресурсов у тех или иных стран. В конце концов - от России, - резюмировал президент.

Украина предложит Словакии альтернативу по поставкам нефти и газа

Напомним, Зеленский сегодня анонсировал, что уже в октября Украина предложит Словакии альтернативные шаги по энергетической поддержке. Речь идет об альтернативе российским газу и нефти.

Также президент сказал, что Украина могла бы говорить и с Венгрией, однако от Будапешта нет никаких шагов, кроме каких-то сигналов в медиа, которые не в поддержку Украины.

