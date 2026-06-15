Россия ударила по зоопарку в Харькове, есть пострадавшие животные
В понедельник, 15 июня, российские оккупанты ударили по зоопарку в Харькове. В результате обстрела пострадали животные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление харьковского мэра Игоря Терехова.
"Подтверждено попадание в зоопарк - есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем", - говорится в его заявлении.
Терехов добавил, что поступила информация о пострадавших животных.
Напомним, российские оккупанты нанесли повторный удар по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей ГСЧС. Они ликвидировали пожар, возникший после предыдущего обстрела.
Отметим, накануне Россия несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились за медицинской помощью из-за острой стрессовой реакции.
Впоследствии стало известно о попадании в предприятие в Холодногорском районе города. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал кадры с места происшествия, на которых виден масштабный пожар - огонь охватил третий этаж здания.
РБК-Украина также писало, чтов ночь на понедельник, 15 июня, РФ осуществила массированную атаку на Киев. В столице вспыхнули многочисленные пожары - горели жилые и нежилые здания, общежитие, территория Киево-Печерской лавры, автомобили и складские помещения.