Россия ударила по зоопарку в Харькове, есть пострадавшие животные

В понедельник, 15 июня, российские оккупанты ударили по зоопарку в Харькове. В результате обстрела пострадали животные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление харьковского мэра Игоря Терехова.

"Подтверждено попадание в зоопарк - есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем", - говорится в его заявлении.

Терехов добавил, что поступила информация о пострадавших животных.

Напомним, российские оккупанты нанесли повторный удар по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей ГСЧС. Они ликвидировали пожар, возникший после предыдущего обстрела.

Отметим, накануне Россия несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились за медицинской помощью из-за острой стрессовой реакции.