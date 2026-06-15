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Россияне массированно атакуют Киев: что известно об обстреле столицы

01:16 15.06.2026 Пн
2 мин
Этой ночью есть угроза комбинированного обстрела
aimg Эдуард Ткач
Россияне массированно атакуют Киев: что известно об обстреле столицы Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
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В ночь на 15 июня в Киеве раздались звуки взрывов. Россияне пытаются атаковать Киев дронами, сейчас в столице работает ПВО.

РБК-Украина рассказывает, что известно по состоянию на сейчас.

Чем атакует РФ

Российские оккупанты еще с вечера, 14 июня, пытались атаковать столицу. Однако тогда советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отчитывался, что дроны-перехватчики и другие средства ПВО успешно сбивают дроны.

По данным Воздушных сил ВСУ, уже в ночь на 15 июня количество беспилотников, которые атакуют Украину, и летят на Киев, увеличилось.

Кроме того, периодически существует угроза применения баллистики, а по данным мониторинговых каналов, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС/Ту-160, и предварительно, осуществил пуски ракет.

Взрывы в Киеве и первые последствия

Первые взрывы в Киеве примерно в 01:00. Эту информацию подтвердил мэр Виталий Кличко, а в КГВА проинформировали, что в столице работают силы ПВО.

Кроме того, начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что этой ночью есть угроза комбинированного удара.

Известно, что в Оболонском районе в результате падения обломков дронов горят авто.

Россияне массированно атакуют Киев: что известно об обстреле столицы

Обстрел Украины

Напомним, что последнее комбинированное нападение РФ на Украину состоялось в ночь на 2 июня. Тогда в результате атаки были повреждены жилые дома, горели МАФы, АЗС и другие объекты, а также фиксировались другие последствия.

Подробнее о нападении и повреждениях в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

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