На Запорожье блэкаут после атак врага, повреждены частные дома: ОВА показала видео

Россияне в ночь на 6 февраля обстреляли Запорожскую область. В результате более 10 тысяч абонентов остались без света, также известно о поврежденных частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область. Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление питания", - написал Федоров и опубликовал видео последствий атаки. Незадолго до начала обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Запорожской области. Позже глава ОВА сообщил, что вражеские беспилотники неустановленного типа движутся в направлении Шевченковского района города Запорожья. В 0:47 Федоров написал о взрывах в регионе и призвал жителей находиться в безопасных местах.