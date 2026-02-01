ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия

Украина, Воскресенье 01 февраля 2026 12:10
UA EN RU
Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем воскресенья, 1 февраля, нанесла удар по роддому в городе Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 известно о двух раненых в результате вражеского удара.

Чем именно бил враг не уточняется, однако примерно за час до этого Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.

Обновлено в 12:15

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до шести человек. Как уточнил Федоров, среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Последствия удара

Федоров опубликовал фото с последствиями удара по роддому. На них видны разрушения в кабинетах, выбитые окна и задымление в помещениях.

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Чем ударили по роддому

По данным ГСЧС, российская армия ударила по роддому ударными дронами. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших женщинах.

Пожар произошел на 2 этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Запорожской области

Российские войска систематически обстреливают Запорожскую область, применяя беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.

В частности, минувшей ночью оккупанты ударили по частному сектору в Вольнянске. В результате атаки повреждены семь жилых домов, один из них разрушен, возник пожар на газовой трубе, также есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января российские войска атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве