Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия
Российская армия днем воскресенья, 1 февраля, нанесла удар по роддому в городе Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По предварительным данным, по состоянию на 12:00 известно о двух раненых в результате вражеского удара.
Чем именно бил враг не уточняется, однако примерно за час до этого Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.
Обновлено в 12:15
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до шести человек. Как уточнил Федоров, среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.
Последствия удара
Федоров опубликовал фото с последствиями удара по роддому. На них видны разрушения в кабинетах, выбитые окна и задымление в помещениях.
Чем ударили по роддому
По данным ГСЧС, российская армия ударила по роддому ударными дронами. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших женщинах.
Пожар произошел на 2 этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.
Обстрелы Запорожской области
Российские войска систематически обстреливают Запорожскую область, применяя беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.
В частности, минувшей ночью оккупанты ударили по частному сектору в Вольнянске. В результате атаки повреждены семь жилых домов, один из них разрушен, возник пожар на газовой трубе, также есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января российские войска атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.