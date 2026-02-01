Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По предварительным данным, по состоянию на 12:00 известно о двух раненых в результате вражеского удара.

Чем именно бил враг не уточняется, однако примерно за час до этого Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов в направлении Запорожья и области.

Обновлено в 12:15

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до шести человек. Как уточнил Федоров, среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Последствия удара

Федоров опубликовал фото с последствиями удара по роддому. На них видны разрушения в кабинетах, выбитые окна и задымление в помещениях.

Фото: россияне ударили по роддому Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp) Чем ударили по роддому По данным ГСЧС, российская армия ударила по роддому ударными дронами. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших женщинах.

Пожар произошел на 2 этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.