Посылки под завалами. Россияне сбросили КАБ на отделение "Новой почты" в Краматорске

10:47 25.05.2026 Пн
2 мин
В компании рассказали, получат ли клиенты свои посылки
aimg Елена Чупровская
Посылки под завалами. Россияне сбросили КАБ на отделение "Новой почты" в Краматорске Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/novapostcorp)
Россия в Краматорске атаковала отделение "Новой почты".

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила компания "Новая почта" в Telegram.

Инцидент произошел около пяти утра. В результате попадания КАБ повреждения получило здание, где расположено 11-е отделение "Новой почты" в Краматорске.

Возник пожар. К счастью, сотрудники не пострадали.

"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий разрушений продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара", - говорится в сообщении.

Посылки под завалами. Россияне сбросили КАБ на отделение &quot;Новой почты&quot; в КраматорскеФото: в "Новой почте" показали последствия обстрела отделения (t.me/novapostcorp)

По предварительной информации, под завалами сейчас находятся около 20% посылок, которые были в отделении. Компания уже перестроила маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки.

"Мы обязательно компенсируем клиентам потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", - сказали в "Новой почте".

Напомним, недавно хакеры атаковали сервисы "Новой почты". Из-за массированной DDoS-атаки в работе сервисов компании возникали временные задержки.

Укрпочта тоже оказалась под прицелом российских террористов. Во время последнего обстрела Киева пострадало здание исторического главпочтамта на Майдане. Повреждения получил фасад, окна и двери.

