Россияне уничтожили "Новую почту" в Запорожской области (фото)

Войска РФ сегодня ночью, 9 апреля, атаковали Запорожье и область. В результате попадания дрона было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

В компании отмечают, что никто из сотрудников не пострадал, ведь ночью отделение было закрыто.

"К сожалению, более 150 отправлений сгорели. Компания уже связывается с клиентами, чьи посылки были в отделении. Предварительная сумма возмещения клиентам достигает 300 тысяч гривен", - добавили в "Новой почте".

Сообщается, что вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы компания и в дальнейшем могла предоставлять услуги доставки.

Атаки на "Новую почту"

Компания регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, в частности ударам по сортировочным терминалам, что приводит к разрушениям, уничтожению посылок и гибели работников.

Так, 1 апреля российской атакой уничтожен терминал "Новой почты" в Луцке. В результате обстрела возник большой пожар.

Кроме того, 17 марта российские войска атаковали Запорожье и нанесли удар вблизи терминала "Новой почты". В результате обстрела пострадали люди.