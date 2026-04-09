Россияне уничтожили "Новую почту" в Запорожской области (фото)
Войска РФ сегодня ночью, 9 апреля, атаковали Запорожье и область. В результате попадания дрона было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
В компании отмечают, что никто из сотрудников не пострадал, ведь ночью отделение было закрыто.
"К сожалению, более 150 отправлений сгорели. Компания уже связывается с клиентами, чьи посылки были в отделении. Предварительная сумма возмещения клиентам достигает 300 тысяч гривен", - добавили в "Новой почте".
Сообщается, что вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы компания и в дальнейшем могла предоставлять услуги доставки.
Атаки на "Новую почту"
Компания регулярно подвергается атакам со стороны российских войск, в частности ударам по сортировочным терминалам, что приводит к разрушениям, уничтожению посылок и гибели работников.
Так, 1 апреля российской атакой уничтожен терминал "Новой почты" в Луцке. В результате обстрела возник большой пожар.
Кроме того, 17 марта российские войска атаковали Запорожье и нанесли удар вблизи терминала "Новой почты". В результате обстрела пострадали люди.
Также в январе 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли гражданские работники - двое сотрудников компании и двое водителей партнеров.
Еще раньше, в декабре 2025 года, во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала. Убытки тогда оценили в 2,3 млн гривен.