Россия ударила по символу Запорожской области (фото)

20:40 06.05.2026 Ср
2 мин
Недавно здесь были подняты десятки флагов украинских подразделений
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по символу Запорожской области (фото) Фото: Ореховская стела (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Российские войска ударили по Ореховской стеле — одному из символов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

Глава ОВА отметил, что еще накануне здесь были установлены десятки флагов украинских подразделений, волонтерских организаций и партнеров области.

Последствия обстрела

После атаки от символического места остались разрушения. По словам Федорова, это типичный след обстрелов — повреждения инфраструктуры и опустошение территорий, подвергшихся ударам.

Символ, который сохраняет значение

Несмотря на разрушения, Ореховская стела продолжает оставаться символом стойкости. Власти подчеркивают, что жители Запорожской области сохраняют устойчивость даже в условиях постоянных обстрелов.

Восстановление уже началось

В администрации региона заявили, что все поврежденные элементы будут восстановлены, а утраченные флаги вернутся на свое место. Работы по восстановлению уже ведутся.

Дополнительно отметим, что российским войскам поставлена задача приблизиться к Орехову в Запорожской области и занять позиции на подступах к городу.

Напоминаем, что Зеленский сообщил, что усиление российской противовоздушной обороны вокруг Москвы приводит к ослаблению защиты в других регионах страны, что, по его словам, создает дополнительные возможности для украинских дальнобойных ударов.

Отметим, что украинские пилоты проходят подготовку на F-16 с акцентом на применение новых методик, в том числе выполнение полетов в условиях отсутствия стабильного сигнала GPS из-за активного радиоэлектронного противодействия.

