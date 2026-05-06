Россия ударила по символу Запорожской области (фото)
Российские войска ударили по Ореховской стеле — одному из символов Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.
Глава ОВА отметил, что еще накануне здесь были установлены десятки флагов украинских подразделений, волонтерских организаций и партнеров области.
Последствия обстрела
После атаки от символического места остались разрушения. По словам Федорова, это типичный след обстрелов — повреждения инфраструктуры и опустошение территорий, подвергшихся ударам.
Символ, который сохраняет значение
Несмотря на разрушения, Ореховская стела продолжает оставаться символом стойкости. Власти подчеркивают, что жители Запорожской области сохраняют устойчивость даже в условиях постоянных обстрелов.
Восстановление уже началось
В администрации региона заявили, что все поврежденные элементы будут восстановлены, а утраченные флаги вернутся на свое место. Работы по восстановлению уже ведутся.
Дополнительно отметим, что российским войскам поставлена задача приблизиться к Орехову в Запорожской области и занять позиции на подступах к городу.
