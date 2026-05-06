Главная » Новости » Война в Украине

НАТО срочно меняет подход к вооружениям из-за войны в Украине, - СМИ

18:20 06.05.2026 Ср
3 мин
Опыт Украины демонстрирует, что на практике наибольшую эффективность дают простые и доступные по стоимости решения
aimg Анастасия Никончук
НАТО срочно меняет подход к вооружениям из-за войны в Украине, - СМИ Фото: ВСУ (Gfacebook.com MinistryofDefence.UA)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что опыт войны в Украине показывает необходимость ускорения оборонных разработок и перехода от идеальных решений к системам, которые можно быстро производить и применять в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Боевые действия в Украине, связанные с вторжением России, стали для оборонной отрасли сигналом о смене приоритетов.

Главный вывод заключается в том, что на поле боя важнее не совершенство вооружения, а его доступность, масштабируемость и готовность к немедленному использованию.

По оценкам экспертов, чрезмерная ориентация на технологическую "идеальность" часто приводит к дефициту вооружений и задержкам поставок, что критично в условиях активных боевых действий.

Опыт компаний и новый подход к разработкам

Генеральный менеджер Robin Radar USA Кристиан Брост отметил, что в современных условиях "недостаточно совершенное решение сейчас лучше, чем идеальное позже".

Компания разрабатывает радары для обнаружения дронов, которые уже используются Украиной и союзниками США.

Он подчеркнул, что опыт Украины показывает важность простых и недорогих решений, которые можно быстро внедрять и адаптировать.

Аналогичный подход распространяется и на другие сегменты, включая системы противодействия беспилотникам.

Смена стратегии на Западе

В странах НАТО усиливается интерес к более массовым и дешевым технологиям, включая дроны-перехватчики, которые рассматриваются как альтернатива дорогостоящим ракетным системам ПВО.

Марк Рютте ранее заявлял, что альянс слишком медленно внедряет инновации, а стремление к идеалу тормозит развитие оборонных решений.

По его словам, приоритетом должна стать скорость и достаточный уровень качества.

Украинский подход как модель

Представители оборонной индустрии Украины отмечают, что в условиях войны ключевым фактором стала практичность.

Системы, которые быстро работают и доступны в больших объемах, оказываются важнее сложных и дорогих разработок.

Украинская оборонная модель отличается быстрым циклом производства и модернизации, где изменения в технике могут внедряться в кратчайшие сроки с учетом обратной связи от военных.

Пересмотр оборонной стратегии Запада

Европейские страны и союзники по НАТО все чаще подчеркивают необходимость увеличения объемов недорогого вооружения.

В условиях потенциального затяжного конфликта высокотехнологичные системы могут оказаться недостаточно гибкими и слишком дорогими для масштабного применения.

Эксперты сходятся во мнении, что баланс между передовыми технологиями и массовым производством становится ключевым вызовом для оборонной отрасли Запада.

Напоминаем, что в апреле на Александровском направлении российские войска не добились продвижения, понеся при этом существенные потери в живой силе и военной технике.

Отметим, что Зеленский сообщил, что Россия нарушила режим прекращения огня, который начал действовать в ночь на 6 мая, а дальнейшие шаги Украины будут определены после вечерних докладов военных и разведывательных служб.

Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет