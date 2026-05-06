Переброска ПВО в Москву открыла Украине новые возможности для ударов, - Зеленский

Концентрация российской ПВО вокруг Москвы ослабляет другие регионы и открывает новые возможности для наших "дальнобойных санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент сообщил, что поручил Главному управлению разведки отдельно проанализировать изменения в российской системе ПВО.

По его словам, в последние недели Россия активно усиливает противовоздушную оборону вокруг Москвы, перебрасывая комплексы из других регионов страны.

"Это свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что такая концентрация ПВО вокруг столицы РФ создает для Украины "дополнительные возможности".

"Это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты", - подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что Украина получила обновленную информацию о внутренней российской оценке последствий украинских ударов по территории РФ.

Президент отметил, что прямые убытки России и последствия замедления производства и экспорта продолжают расти. Особенно это влияет на бюджеты российских регионов.

"Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть", - подытожил Зеленский.

Перемирие Украины и России

Напомним, на прошлой неделе Россия объявила о "перемирии" с Украиной на 8-9 мая по случаю празднования "дня победы". Соответствующее заявление обнародовало минобороны РФ после приказа российского диктатора Владимира Путина, однако никаких договоренностей с Киевом по этому поводу не было.