Украинских пилотов учат летать F-16 на без GPS, - СМИ

Украинские летчики активно осваивают новые техники, включая полеты без стабильной GPS-навигации на фоне угроз радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Подготовка без GPS как новая норма

Украинские пилоты с первых этапов обучения привыкают выполнять задания без полной опоры на GPS.

Такой подход стал обязательным из-за активного подавления навигационных сигналов на поле боя.

Даже во время языковой и базовой летной подготовки в Великобритании курсанты отрабатывают действия в условиях потери навигации.

Один из пилотов отметил, что умение летать на малых высотах без GPS является критически важным навыком.

В отличие от западных летчиков, для которых это резервная опция, для украинцев это ежедневная реальность.

Ориентирование по местности и условия РЭБ

Во время курса, организованного Королевскими ВВС, пилотов учат использовать природные ориентиры — реки, рельеф и другие особенности местности.

Это необходимо в условиях постоянного глушения сигналов, которое влияет на навигацию, связь и наведение вооружения.

Доминирование радиоэлектронной борьбы также стимулирует развитие новых решений, включая устойчивые к помехам беспилотники и изменение тактики действий авиации и наземных сил.

Обучение и переход на F-16

Более 50 украинцев уже завершили базовую подготовку в Великобритании и продолжат обучение на реактивных самолетах в других странах.

В дальнейшем они перейдут на американские истребители F-16, которые Украина начала получать в 2024 году.

Инструкторы отмечают значительный прогресс курсантов: от первых вылетов до выполнения сложных маневров на низких высотах и имитации боевых задач.

По словам другого пилота, полученные навыки повышают уверенность перед выполнением реальных миссий.