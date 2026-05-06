Главная » Новости » Война в Украине

Украинских пилотов учат летать F-16 на без GPS, - СМИ

15:56 06.05.2026 Ср
2 мин
Способность выполнять полеты на малых высотах без использования GPS считается жизненно важным навыком
aimg Анастасия Никончук
Украинских пилотов учат летать F-16 на без GPS, - СМИ Фото: F-16 (GettyImages)
Украинские летчики активно осваивают новые техники, включая полеты без стабильной GPS-навигации на фоне угроз радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Подготовка без GPS как новая норма

Украинские пилоты с первых этапов обучения привыкают выполнять задания без полной опоры на GPS.

Такой подход стал обязательным из-за активного подавления навигационных сигналов на поле боя.

Даже во время языковой и базовой летной подготовки в Великобритании курсанты отрабатывают действия в условиях потери навигации.

Один из пилотов отметил, что умение летать на малых высотах без GPS является критически важным навыком.

В отличие от западных летчиков, для которых это резервная опция, для украинцев это ежедневная реальность.

Ориентирование по местности и условия РЭБ

Во время курса, организованного Королевскими ВВС, пилотов учат использовать природные ориентиры — реки, рельеф и другие особенности местности.

Это необходимо в условиях постоянного глушения сигналов, которое влияет на навигацию, связь и наведение вооружения.

Доминирование радиоэлектронной борьбы также стимулирует развитие новых решений, включая устойчивые к помехам беспилотники и изменение тактики действий авиации и наземных сил.

Обучение и переход на F-16

Более 50 украинцев уже завершили базовую подготовку в Великобритании и продолжат обучение на реактивных самолетах в других странах.

В дальнейшем они перейдут на американские истребители F-16, которые Украина начала получать в 2024 году.

Инструкторы отмечают значительный прогресс курсантов: от первых вылетов до выполнения сложных маневров на низких высотах и имитации боевых задач.

По словам другого пилота, полученные навыки повышают уверенность перед выполнением реальных миссий.

Напоминаем, что Украина усилила подготовку летного состава, получив мобильные симуляторы F-16, которые позволяют быстрее отрабатывать навыки управления и тактические действия.

Использование таких комплексов помогает сократить время обучения пилотов и повысить эффективность их подготовки, что напрямую влияет на способность страны противостоять ракетным атакам и укреплять систему противовоздушной обороны.

Отметим, что Бельгия и Норвегия отложили поставки 36 самолетов F-16, что составляет значительную долю от общего числа обещанных Киеву бортов и влияет на сроки усиления авиационного компонента.

Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет