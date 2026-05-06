Росія вдарила по символу Запорізької області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.

Очільник ОВА зазначив, що ще напередодні тут було встановлено десятки прапорів українських підрозділів, волонтерських організацій та партнерів області.

Наслідки обстрілу

Після атаки від символічного місця залишилися руйнування. За словами Федорова, це типовий наслідок обстрілів - пошкодження інфраструктури та спустошення територій, що зазнали ударів.

Символ, який зберігає значення

Незважаючи на руйнування, Оріхівська стела продовжує залишатися символом стійкості. Влада підкреслює, що жителі Запорізької області зберігають стійкість навіть в умовах постійних обстрілів.

Відновлення вже почалося

В адміністрації регіону заявили, що всі пошкоджені елементи буде відновлено, а втрачені прапори повернуться на своє місце. Роботи з відновлення вже тривають.

Додатково зазначимо, що російським військам поставлено завдання наблизитися до Оріхова в Запорізькій області та зайняти позиції на підступах до міста.