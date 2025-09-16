RU

Россия ударила по спасателям, которые работали на месте предыдущего прилета, - ГСЧС

Фото: враг повторно атаковал спасателей, которые тушили пожар (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области российские террористы повторно атаковали спасателей, которые тушили пожар в месте первого прилета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что ночью 16 сентября в результате вражеской атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

"Во время тушения пожара, агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.

Дроновая атака РФ

В ночь на 16 сентября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Силы ПВО сбивали много дронов в Киевской области, в столице были слышны взрывы. Сообщалось о взрывах в районе Фастова, Василькова, Белой Церкви и Вышгорода.

Кроме того, агрессор массированно обстрелял Запорожье. В городе произошли пожары, повреждены дома, есть погибший и много пострадавших.

Также враг ударил "Шахедами" по Сумах. В городе частично исчезла электроэнергия.

