Россия ударила по спасателям, которые работали на месте предыдущего прилета, - ГСЧС

Отмечается, что ночью 16 сентября в результате вражеской атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

"Во время тушения пожара, агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пожар ликвидирован. На ликвидации работали 13 спасателей и 3 единицы техники.