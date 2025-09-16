Росія вдарила по рятувальниках, які працювали на місці попереднього прильоту, - ДСНС

Зазначається, що вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки безпілотників, виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

"Під час гасіння пожежі, агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників і 3 одиниці техніки.