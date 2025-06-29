Взлет МиГ-31К, запуск дронов и ракет: что известно о новой массированной атаке по Украине

Россия запустила по Украине дроны и крылатые ракеты в ночь на 29 июня. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и сообщения глав ОВА нескольких областей.

Дроны фиксировались в воздушном пространстве Украины еще с вечера.

В 1:31 Воздушные силы подтвердили, что в сторону Николаева направляется скоростная цель. Спустя две минуты была замечена еще одна цель.

В 1:59 стало известно, что в воздушном пространстве зафиксирована крылатая ракета. Она летела мимо Запорожья, держа курс сначала на Днепропетровскую область, потом - на Харьковскую. После этого она изменила курс в сторону Полтавской области.

Также Воздушные силы сообщили, что ракета зафиксирована в Николаевской области в северо-западном направлении. Также сообщалось о ракетах в сторону Кременчука.

А тем временем, воздушная тревога была объявлена практически на всей территории Украины.

Обновлено 2:10. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Обновлено в 2:42. Воздушные силы сообщили о двух скоростных целях на Кременчук. Также в сторону города двигались беспилотники.

Кроме того, вражеские дроны летели в направлении Тернополя.

Атака дронов на Киев

Незадолго до полуночи мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони и в Киевской области работают ПВО.

Николаев

В Николаеве после объявления о скоростной цели раздались взрывы. На город летела скоростная цель. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Львовская область

Глава областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил, что работает ПВО.

Запорожская область

Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что работает ПВО. Также прогремели взрывы.