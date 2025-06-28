Россияне подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

На фоне массированной атаки дронов россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Не исключено, что их задействуют для ночного ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил.

Сообщается, что по состоянию на 23:00 была зафиксирована активность 3-х бортов Ту-95МС. Они поднялись с аэродрома "Оленья" в Мурманской области и движутся в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - добавили в Воздушных силах.

Отметим, самолеты Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Эти ракеты являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.

Как пишут мониторинговые каналы, ожидается выход бортов на пусковые рубежи возле Энгельса в 01:30-02:00 или 03:00-03:30 в районе Каспийского моря. Соответственно, в случае пусков ракеты могут зайти в воздушное пространство Украины около 02:00 или после 03:00.

По состоянию на 23:00 россияне уже массированно атакуют дронами Украину. Воздушная тревога объявлена практически во всех областях, кроме западных.

По данным Воздушных сил, есть угроза ракетных ударов для Киева, Кременчуга, Сум и других городов. Сегодня взрывы гремели также в Днепре и Харькове.