Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат

Российские оккупанты ночью 24 мая ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").
Эту информацию РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.
"Орешник" попал в районе Белой Церкви.
Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
В течение ночи Россия атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.
Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.
Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.
Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.