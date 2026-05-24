Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат

09:53 24.05.2026 Вс
1 мин
Ракета попала в районе Белой Церкви
aimg Татьяна Степанова
Фото: начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)

Российские оккупанты ночью 24 мая ударили по Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Эту информацию РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.

"Орешник" попал в районе Белой Церкви.

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

В течение ночи Россия атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.

Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.

