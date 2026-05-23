Россия готовится атаковать Украину "Орешником", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по Украине "Орешником". Сейчас Киев проверяет эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", - заявил Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона видит признаки подготовки комбинированного удара по Украине, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. В связи с этим президент призвал украинцев реагировать на тревоги.

"Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь - пользуйтесь укрытиями", - написал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина обращает внимание партнеров как в США, так и в Европе на то, что применение такого оружия и затягивание войны является глобальным примером в том числе для других потенциальных агрессоров. Поэтому Киев ожидает превентивной реакции мира.

"Если России разрешено уничтожать жизни в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной - надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну", - подчеркнул украинский лидер.

Отдельно президент добавил, что Украина готовит ПВО настолько, насколько это возможно. По его словам, украинская сторона будет отвечать вполне справедливо на каждый удар РФ.

Резюмируя Зеленский отметил, что эту войну надо завершать.

"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну надо завершать - мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека", - резюмировал глава государства.