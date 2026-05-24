Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат

Масований удар по Києву та області

Нагадаємо, вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами.

Уламки впали в кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі.

Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині.

Напередодні атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними американських та європейських партнерів, Росія готується вдарити по країні балістичною ракетою "Орєшник". Він закликав українців реагувати на тривоги та використовувати укриття.