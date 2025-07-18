ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Пятница 18 июля 2025 19:40
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 18 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 19:43. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также сообщалось о том, что в Полтаве прогремел взрыв.

Обновлено в 20:10

Воздушные силы предупредили о еще одной скоростной цели с юга в направлении Запорожья и Днепра. Местные жители сообщают о повторных взрывах в Днепре.

Обновлено в 20:00

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара с юга. В частности, россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма в направлении Запорожья.

О взрыве сообщалось в Днепре.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.


В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Напомним, этим утром россияне попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе