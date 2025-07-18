ua en ru
Пт, 18 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия одновременно с баллистикой атакует Украину дронами: где угроза обстрелов

Пятница 18 июля 2025 19:57
UA EN RU
Россия одновременно с баллистикой атакует Украину дронами: где угроза обстрелов Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 18 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером пятницы, 18 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили Воздушные силы, около 19:40 в воздушном пространстве Украины было зафиксировано несколько ударных дронов. Вражеские беспилотники двигались через Сумскую область в направлении Черниговской и держали юго-западный курс.

Стоит заметить, что за некоторое время до запуска "Шахедов" россияне атаковали Украину баллистикой - тогда местные сообщали о взрыве возле Полтавы, а Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковщине в направлении Полтавщины.

Обновлено в 20:25

Воздушные силы сообщили, что российские "Шахеды" движутся в направлении Чернигова.

Обновлено в 20:15

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре прозвучала серия взрывов.

Он призвал местных находиться в укрытии.

В то же время городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе работает ПВО по вражеским дронам.
Россия одновременно с баллистикой атакует Украину дронами: где угроза обстрелов

Обновлено в 20:10

Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели с юга в направлении Запорожья и Днепра. Местные сообщают о повторных взрывах в Днепре.

Обновлено в 20:00

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара с юга. В частности, россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма в направлении Запорожья.

О взрыве сообщалось в Днепре.

В 19:40 предупреждалось о скоростной цели в направлении Павлограда, что на Днепровщине.

Также по состоянию на 19:54 для Украины продолжается угроза как от дронов, так и от баллистики. При этом Воздушные силы сообщили, что россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма, она двигалась в направлении города Запорожье.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны

Где объявлена тревога

Россия одновременно с баллистикой атакует Украину дронами: где угроза обстрелов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
Новости
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Субсидии, пенсии, соцпомощь: изменится ли сумма выплат в августе
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе