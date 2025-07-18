Россия одновременно с баллистикой атакует Украину дронами: где угроза обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили Воздушные силы, около 19:40 в воздушном пространстве Украины было зафиксировано несколько ударных дронов. Вражеские беспилотники двигались через Сумскую область в направлении Черниговской и держали юго-западный курс.

Стоит заметить, что за некоторое время до запуска "Шахедов" россияне атаковали Украину баллистикой - тогда местные сообщали о взрыве возле Полтавы, а Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковщине в направлении Полтавщины.

Обновлено в 20:25

Воздушные силы сообщили, что российские "Шахеды" движутся в направлении Чернигова.

Обновлено в 20:15

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре прозвучала серия взрывов.

Он призвал местных находиться в укрытии.

В то же время городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе работает ПВО по вражеским дронам.



Обновлено в 20:10

Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели с юга в направлении Запорожья и Днепра. Местные сообщают о повторных взрывах в Днепре.

Обновлено в 20:00

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара с юга. В частности, россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма в направлении Запорожья.

О взрыве сообщалось в Днепре.

В 19:40 предупреждалось о скоростной цели в направлении Павлограда, что на Днепровщине.

Также по состоянию на 19:54 для Украины продолжается угроза как от дронов, так и от баллистики. При этом Воздушные силы сообщили, что россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма, она двигалась в направлении города Запорожье.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны

Где объявлена тревога